GÜNCELLEME 3 - Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı

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KONYA (AA) - Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

- "Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan M.B. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Sürecin takipçisiyiz

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşegül Başkoçak Çifci, merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çifci, gazetecilere, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından barınağa geldiklerini söyledi.

Olayın ardından, baro olarak suç duyurusunda bulunduklarına değinen Çifci, "Olaya ilişkin gerekli yargılamalar, yargı mercilerince yapılacaktır. Konya Barosu olarak, olayın hukuki takipçiliğini üstlenmiş bulunmaktayız." dedi.

Çifci, belediye yetkilileriyle konu hakkında görüşme yaptıklarını, kendilerine, adli ve idari soruşturmaların derinleştirileceğini, tespit edilen diğer ilgililer hakkında da soruşturma açılacağını, görevden uzaklaştırmaların yapılacağının bilgisini verdiklerini aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerin, hukuki sürecin başlatılabilmesi için yeterli olduğunu vurgulayan Çifci, "Aldığımız bilgilere göre iki gözaltı, idari makamlardan da iki açığa alınma var. Olayın hukuki sürecini takip ederken, başka bir delil olup olmadığını tespit edebilmek için öğle saatlerinde barınağa giriş yaptık. Ancak yeni bir delil elde edemedik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, barınağın olduğu bölgede bekleyen hayvanseverler çevredeki sahipsiz köpekleri besledi.

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