Seydişehir'de Halk Ekmek ve Unlu Mamulleri tesisi hizmete başladı

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Halk Ekmek ve Unlu Mamulleri tesisi hizmete açıldı.

Seydişehir- Antalya Çevre yolu Marangozlar Sanayisi karşısında bulunan tesisin içine Seydişehir Belediyesi tarafından kurulan halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekler vatandaşlara ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik ortamda birinci sınıf ürünlerle hizmet vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İlçede 4 liradan ekmek satışı yapılmasına rağmen halk ekmeğin 3,5 liradan satıldığına değinen Tutal, şunları kaydetti:

"Halk ekmek fırınımız komple otomatik ve son teknoloji makinelerle ilçemize hizmet veriyor. İhtiyaçlı olan ailelerimize ücretsiz olarak günlük 800 ekmek dağıtımı yapılıyor. Kendi işletmelerimiz olan Seydi Şifa Termal Tesislerimiz, Seydi Kafem, Muhabbethane Emekliler Lokali, Aşevi ve Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi Restoranı'nın ekmek, pasta, börek, simit, poğaca ve çeşitli tatlı ihtiyaçlarını fırınımızdan karşılıyoruz."​​​​​​​



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