Beyşehir'de muhtarlara seminer

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mahalle muhtarlarına yönelik eğitim semineri verildi.

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından merkez ve dış mahallelerde görev yapan muhtarlara yönelik olarak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Strateji Bölgesi ve 4.Ulusal Eylem Planı" kapsamında düzenlenen seminerde, "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Farkındalık" eğitimi verildi.

Seminerin sonunda sunumunu gerçekleştiren sosyal çalışmacı Ayşe Göksel, konuya ilişkin yöneltilen soruları cevaplandırdı.









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