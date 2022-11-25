Hüyük'te sağanak altında şükür duası yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde sağanak altında şükür duası gerçekleştirildi.



İlçe merkezinde çiftçiler ve vatandaşlar kılınan cuma namazının ardından Hüyük Kapalı Pazar yerinde yağmur duası için bir araya geldi.

Yağmur duası ilçede devam eden sağanak nedeniyle şükür duası olarak gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz tarafından yaptırılan duada, katılımcılar ellerini semaya kaldırdı.

Etkinliğe, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kurum amirleri, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı

Katılımcılara duanın ardından yemek ikramında bulunuldu.

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