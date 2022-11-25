Konya'da polisleri taşıyan araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i polis 8 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 5'i polis 8 kişi yaralandı.

Konya-Seydişehir kara yolu Sefaköy Mahallesi yakınında Ahmet K. yönetimindeki 42 K 5711 plakalı otomobil, polisleri taşıyan araçla çarpıştı.

Kazada 5'i polis 8 kişi yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtili.

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