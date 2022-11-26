Bozkır'da Çarşamba Çayı dere yatağı temizleniyor

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KONYA (AA) - Konya’nın Bozkır ilçesinde Çarşamba Çayı dere yatağında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından temizleme çalışmaları yapılıyor.

DSİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları değerlendiren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır'ın sembollerinden Çarşamba Çayı'nın özellikle bahar aylarında büyük risk oluşturduğunu belirtti.

En son bahar aylarında ani yağışlarla taşma seviyesine gelen Çarşamba Çayı'nın özellikle Çay boyundaki esnafları ve ev sahibi vatandaşları korkuttuğunu belirten Saygı, "Bu senede aynı durumun yaşanmaması için yağışlar öncesi DSİ tarafından yapılan bu dere yatağı çalışmalarını önemsiyoruz." dedi.

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