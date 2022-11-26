Konya'daki Toplu Açılış Töreni

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'yi hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda durmadan çok çalışacaklarını belirtti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde, Konya'da tarihe iz bırakacak eserler üretme gayretinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde törende açılışı yapılan 2 bin 208 konut, Millet Bahçesi, Bozkır Barajı Tarımsal İskan Projesi, sanayi dükkanları, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri, kamu binaları, sağlık kuruluşları ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın bulunduğu 10 milyar 786 milyon liralık 54 dev eseri Konya'ya kazandırdıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi darbeye karşı Konyalı kardeşlerimizin tek vücut, tek yumruk, tek yürek olduğu bu muhteşem meydanı, Mevlana Meydanı'mızı şanlı tarihimizin ve Türkiye'nin ihtişamına yakışır şekilde donattık. Alaeddin Caddemizi Konya'ya yaraşır görünüme kavuşturduk. Konyaspor'umuzun hatıralarıyla dolmuş eski stadımızın yerindeki millet bahçemizle, hemşerilerimizi yeşille, çiçeklerle karşıladık. Konya’nın tüm ilçelerine, sıcak yuvalar, ahilik şuuruna uygun iş yerleri kazandırdık. Türkiye'nin dünyaya örnek ilk 'Sıfır Atık Sanayi Kompleksi'ni 2023’te sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bugün Ardıçlı'da modern altyapısı, parkları, bahçeleri ve yatay mimarisiyle Türkiye'ye örnek, yepyeni bir şehir yükseliyor."

Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Konya'da da vatandaşa hizmet için büyük projeler yürüttüklerini vurgulayan Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut yapılacak arsa, 50 bin iş yeri hedefimizin ilk etabında Konya'mıza toplam 7 bin 655 yeni yuva inşa ediyoruz. Kendi evini yapmak isteyen hemşerilerimiz için 55 bin arsamızın altyapısını, imarını hazırladık ve sizlere sunuyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemize, Konya'mıza hizmet etmeye, taş üstüne taş koymaya, eser üretmeye aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz."

Kurum, Türkiye'nin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın huzurunda Konya'mıza diyoruz ki davamız nettir. Yolumuz bellidir. Hedefimiz 7 kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye'dir. Durmayacağız, çok çalışacağız. Konyalıların özü de ahlakı da ahde vefadır. Sizler ahde vefanın insanlarısınız. Bunun için yarın değil hemen şimdi, çalınmadık kapı, gidilmedik hane, oturulmadık sofra, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız ve evelallah bin yıllık tarihimizin en büyük dönüm noktası olan 2023 seçimlerini, Cumhur İttifakımızla, Konya'nın ve aziz milletimizin rekor oylarıyla kazanacağız."

- "Gelecek yüzyıl Türkiye'nin Yüzyılı olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise memleketi Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'nın Anadolu topraklarının manevi bekçisi olduğunu aktaran Koca, "Millet olma şuurunu en iyi bu aziz millet bilir. Tarih boyunca milli bilince işaret eden nice birlik zamanları olmuştur. Aziz Konyalı hemşerilerim, Cumhuriyetin ilanından 100 yıl geçti. Cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu bugün de aynı şiddettedir. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüze bir hedef koydu; Türkiye Yüzyılı. Dışarıya karşı 85 milyonla birlik olan, dünyaya mesajı olan, küresel sorunların çözümüne katkı sağlayan bir Türkiye Yüzyılı geliyor. Gelecek yüzyıl Türkiye'nin Yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Türkiye'nin, yaptığı kalkınma hamleleriyle, sağlıkta, eğitimde ve diğer alanlarda yaptığı atılımlarda geçmişe göre çok daha güçlü bir ülke olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bize karşı planları yüzyıllık olan Batı'ya, günübirlik cevaplar vermekle yetinirdik. Bugün devir değişti. Artık Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyanın kaderini belirleyecek yüzyıllık hedefler koyuyor, planlar yapıyor. Bu planların başarılı olması için, gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için birlik olmak zorundayız. Biz bir olursak devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. En yakın geçmişte, küresel salgın günlerinde, birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmenin güvencesini yaşadık. Küresel bir kaos ve kargaşa ortamında her bir vatandaşımız tek vücut gibi hareket etti. Birbirimize olan güven ve inancımızla hareket ettik. Güçlü sağlık altyapımızla küresel salgının üstesinden hep birlikte geldik. Zor günleri geride bırakırken gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelere kıyasla ne büyük bir başarı gösterdiğimize hepiniz şahit oldunuz. Salgınla mücadelede başarılı olduysak, bu başta sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüksek iradesi ve milletimizin tam uyumuyla gerçekleşti. Her birinize bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin güçlü sağlık sistemiyle öne çıkan bir ülke olduğunu vurgulayan Koca, "Sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunun çok iyi görüldüğü bir zaman dilimindeyiz." dedi.

Konya Şehir Hastanesi ve Konya'da yapımı süren hastane ve tesislere ilişkin bilgi veren Koca, "Bize gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ve 20 yıldır sağlığa verdiğimiz önem ve destekle büyük rekorlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'mizi sağlık alanında küresel bir akademik marka ve merkez ülke haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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