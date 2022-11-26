Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Baydar idaresindeki 42 RF 904 plakalı otomobil ile Hüseyin Sümbül idaresindeki 42 ZR 367 plakalı motosiklet ile Alaylar 1 Mahallesi 152177 sokakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü eşi Hatice Sümbül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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