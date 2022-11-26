Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Koçaker ailesinin evine ziyarette bulundu.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ravzanur Koçaker ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.