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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dalyan Mahallesi, Recep Bilginer Caddesi üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Alınan arama kararının ardından araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 55,89 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörü, tabanca mermisi, bir ruhsatsız av tüfeği ile bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakılırken, M.Ö. ise sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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