Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Karatay ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Evde ve 4 araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 680 sikke, tarihi eser niteliğinde 16 obje ile 5 dedektör cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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