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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASELSAN Konya savunma sanayisinde "üretim merkezi" olacak

AA

ASELSAN Konya savunma sanayisinde "üretim merkezi" olacak

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Özgün ürünlerin geliştirildiği ASELSAN Konya'nın, teknik altyapısı ve üretim kapasitesiyle savunma sanayisi ihracatına katkı sağlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 17 Aralık 2020'de 65 milyon dolar proje sermayesiyle kuruldu.

Savunma sanayisi için özgün ürünlerin geliştirildiği ASELSAN Konya'da, 116'sı mühendis 286 personel istihdam ediliyor.

ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) üretimlerinin aktarıldığı ASELSAN Konya'da, UKSS'lerin tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri yürütülüyor.

Türkiye'nin ihtiyacı olan çap ve kalibrelerde üretilen mevcut ürünlere ek olarak ihtiyaç olması halinde 75 milimetreye kadar namlu ve silah üretimi altyapısına sahip tesis, atışlı testlerin yapılmasına yönelik 200 metre kapalı atış alanını da bünyesinde barındırıyor.

- Yeni nesil silahlar kabiliyetiyle ön plana çıkıyor

Fabrikada kısa sürede geliştirilip üretilen "Milli Aselsan Konya Silahı (MAKS) T-35 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30H Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS OBA-40H Otomatik Bomba Atar ve AKONS-L Silah Akıllandırma Sistemi" Türk savunma sanayisi ile dost ve müttefiklerin ürün gamına sunuldu.

Elektrik Tahrikli Otomatik Toplar (MAKS T-35, MAKS T-30 ve MAKS T-30H), çalışma sistemleri sayesinde aynı kalibre toplarla kıyaslandığında, ağırlık, boyut, güvenilirlik ve kontrol edilebilirlik özellikleriyle öne çıkan yeni nesil silahlar arasında ön plana çıkıyor.

- Üretimler Türkiye'nin ticaret hacmine katkı sağlayacak

Bu silahların yerli imkanlarla üretilmesiyle, millileştirme çalışmalarına ve savunma sanayi sektöründe ithal ürünlere bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor.

Silahların yurt dışında kullanım yaygınlığı da değerlendirildiğinde ihracat potansiyellerinin çok yüksek olduğu, bu kapsamda Türkiye'nin ticaret hacmine katkı sağlanacağı da değerlendiriliyor.

- "Bu sadece bir başlangıç ve büyüme devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, Konya'nın önemli bir sanayi altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Kentin av tüfeği ve silah üretimine yönelik kabiliyetine dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:

"Konya sanayisinin de katkısıyla silah, silah kuleleri, namlu ve stabilize silah kabiliyeti burada işleniyor. Bir anda buranın mükemmeliyet merkezi olma doğrultusunda adımlar atıldı. Tesisin gerek metal işleme ve gerek kontrol sistemleriyle ilgili kabiliyetlerini bir araya getirdiğimizde başka unsurların da burada yapılması mümkün. Savunma sanayimizin belirli ürünlerini ve alt sistemlerinin sadece ASELSAN'ın yaptığı sistemlerle sınırlı kalmamak üzere burada üretilmesi söz konusu. Savunma sanayisinde birçok konunun burada üretim merkezi olarak devreye alınıp üretilmesi mümkün. Bu açıdan ilk adımlar atıldı, yüksek kalibre namlular, silah kuleleri ve silah sistemleri gibi ürünlerin imalatı başladı. Bu sadece bir başlangıç ve büyüme devam edecek."

- "Konya'nın savunma sanayisindeki diğer alanlarda da üretim durumu var"

Demir, Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretiminde kümelenmenin olduğuna işaret ederek, bölgede uzmanlık alanında söz sahibi üretimin yapıldığını söyledi.

Beyşehir'de silah ihracatının da çok iyi noktada olduğuna değinen Demir, şunları kaydetti:

"Beyşehir ve Konya'nın kabiliyetleri entegre olabilir ve birbirini tamamlayabilir. Toptan bir gelişime ve Türkiye'de böyle bir merkezin oluşmasına katkı sağlanabilir. Çeşitlendirerek de gideriz. Konya'nın savunma sanayisindeki diğer alanlarda da üretim durumu var. Burada TÜMOSAN'ın belirli faaliyeti var. Konya'da ağır, zırhlı ve çekici araçları üreten şirketlerimiz var. Konya, savunma sanayisinde diğer alanlara da katkıda bulunabilecek önemli bir altyapıya sahip. İleride turbo şarj üniteleri, şanzıman, diferansiyel ve motor konularında birçok ürün gamı çerçevesinde Türkiye'de askeri ve sivil araçlara hizmet edecek şekilde gündeme gelmesi söz konusu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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