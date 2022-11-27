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Konyalı küçük Seyit Alp, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayalini gerçekleştirdi

AA

Konyalı küçük Seyit Alp, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayalini gerçekleştirdi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da toplu açılış töreninde dün sahneye davet ettiği 9 yaşındaki Seyit Alp Deresoy'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayali gerçek oldu.

Konya'da yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Seyit Alp Deresoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görebilmek için dün annesi İlayda Serpil Deresoy ile saat 10.00'da toplu açılış törenine katılmak için Mevlana Meydanı'na gitti.

Cumhurbaşkanı ile görüşmenin hayalini kuran Seyit Alp, başındaki börküyle (posttan yapılan başlık) annesiyle sahnenin ön tarafında uzun süre bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesiyle heyecanı katlanan Seyit Alp, Cumhurbaşkanı'nın kendisini sahneye davet etmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Açılış kurdelesini Erdoğan ile kesen Seyit Alp'in sevinci, günün anısına kendisine verilen makasla da katlandı.

- "Çok heyecanlandı, açılışı beraber yapacaklarını tahmin etmiyordum"

Merkez Meram ilçesinde yaşayan Seyit Alp ve annesi İlayda Serpil Deresoy yaşadıkları heyecanı, AA muhabirine anlattı.

Anne Deresoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için günlerdir dua ettiğini söyledi.

Oğlunun da aynı heyecanı ve isteği olduğunu belirten Deresoy, "Sahneye davet etmesini de beklemiyordum. Penceremize sabah güvercin gelmiş, çok üşümüş. Onu içeriye aldık, kafese koyduk ve besledik. Seyit Alp, 'Anne acaba güvercini eve aldığımız ve yardım ettiğimiz için mi böyle şeyler oldu.' dedi. Çok heyecanlandı, açılışı beraber yapacaklarını tahmin etmiyordum, makası da hediye etti. Gurur duydum, çok güzel bir şey. Akşamdan beri dua ediyordu." diye konuştu.

Deresoy, oğlunun patates kızartmasını çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla patates kızartması yemek istedi. Davet etmesini, yanına gitmeyi çok isteriz." dedi.

- Seyit Alp'in hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile patates yemek

Seyit Alp de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Evde patates yiyelim" dediğini belirterek, "O da 'işimiz var' dedi, 'tamam' dedim. Çok heyecanlandım. Makası saklayacağım. 'Yanına alsın' diye dua ediyordum. Akşam 100'e kadar dua etmek istedim, 85 olunca uyumuşum ve 15 tane dua kalmıştı. Evimize gelseydi elini öperdim, patates yerdik. Hayalim onunla patates yemek." dedi.

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