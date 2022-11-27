Hüyük'te suyu boşalan gölete çilek üreticisinin ihtiyacı olan su güneş enerjisiyle aktarılıyor

KONYA (AA) - Hüyük'e bağlı Suludere Mahallesinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji sistemi projesi ile sonbahar döneminde kuruyan göletlere su kuyularından güneş enerjisi gücüyle çıkarılan sular takviye edilmeye başlandı.

Suludere Mahallesi Muhtarı ve Suludere Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, DSİ tarafından 2011'de kurulan Suludere Göletinin yüzde 90 çilek üretimi için kullanıldığını anlattı.

Suludere Mahallesi’nde OR-KÖY projesinden de istifade ederek çilek üretimi yapan 45 ailenin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, yaklaşık 700 dekar alanda yıllık bin tonun üzerinde çilek üretildiğini söyledi.

Çilek üretiminde yaşadıkları en büyük sıkıntının özellikle sonbahar döneminde tarımsal sulama olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim burada göletlerimizin hemen yanı başında su kuyularımız vardı. Muhtarlığımız ve sulama kooperatifimiz öncülüğünde bir proje geliştirdik. Kooperatifimizin 100 bin lira parası vardı. Projenin hayata geçmesi için 90 bin liralık destek aldık. Güneş panellerini kooperatifimiz temin etti, KOSKİ de pompa desteği verdi ve projemiz devreye girdi." dedi.



Bölgede 12 ay çilek üretimi yapmayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, "Özellikle kurak dönemlerde de bu paneller çiftçinin imdadına yetişecek. Yıl sonuna kadar çiftçimize ürünlerinin yetiştirilmesinde bu proje büyük imkan sağlayacak. Buradaki kuyudan 82 metreden, diğer kuyumuzdan ise 120 metre derinlikten suyu güneş enerjisiyle çıkarıp göletimize takviye yapıyoruz. Bu hizmetten vatandaşlarımız da memnun." diye konuştu.

Suludere Mahallesinde çilek üretimi yapan Nafiz Çetin de sorunsuz sulamanın çilek üretimi için çok önemli olduğunu belirterek, hayata geçirilen sistemle yer altından çıkarılan sularla göletlerinin takviye edilmesinin çilek üreticisinin kazancını daha da artıracağına inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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