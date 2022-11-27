Beyşehir Kadın Dayanışma Derneğinin ilk olağan genel kurulu yapıldı

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KONYA (AA) - Beyşehir'de Kadın Dayanışma Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığına mevcut başkan Saniye Göker yeniden seçildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen genel kurulda dernek faaliyetleri görüşüldü, bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetler istişare edildi.

Dernekte yapılan seçimde ise başkanlığa aday tek isim olan mevcut başkan Saniye Göker, üyelerin oyunun tamamının oyunu alarak yeniden yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

Göker, dernek üyelerine bu görevi kendisine layık görmelerinden dolayı teşekkür etti.

Genel kurulda yeni yönetim kurulu da belirlendi.

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