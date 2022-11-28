Kulu'da doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı

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KONYA (AA) - Kulu'da öğretmenler doğa yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi.



Kaymakam Ramazan Polat, önderliğinde gerçekleşen yürüyüş Hisar Mahallesinde başladı.

Öğretmenlerin yanı sıra yürüyüşe, Kulu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Kılıç, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Karacadağ'ın zirvesi olan 1738 metreye çıkan topluluk Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yürüyüş, Hisar Mahallesine dönülmesiyle sona erdi.

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