Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.

Takibe aldıkları otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada İ.A ve A.K'nın üzerinde 120 gram eroin ele geçirdi.

Şüpheliler İ.A ve A.K. gözaltına alındı.​​​​​​​



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