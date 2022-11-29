Karapınar'da Kuran ziyafeti etkinliği

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KONYA (AA) - Karapınar Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü ve Mehmet Akif Erkek Kuran Kursu tarafından Kuran Ziyafeti Etkinliği düzenlendi.

Belediye Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karapınar Müftüsü Yunus Aydın ve vatandaşlar katıldı.



Aydın, Kuran kurslarının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda Mehmet Akif Erkek Kuran Kursu tarafından sinevizyon gösterisi sunuldu.

Etkinlikte, Kuranı Kerim tilaveti okundu.





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