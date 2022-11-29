Konya'da öğrencilerden "Atık Kumbaram" projesine destek

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KONYA (AA) - Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, "Atmıyoruz, dönüştürüyoruz" kampanyasıyla Selçuklu Belediyesi'nin "Atık Kumbaram" projesine destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler dönem boyunca okulda biriktirdikleri atıkları Selçuklu Belediyesi'nin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki "Atık Kumbaram" noktasına getirerek teslim etti.

Açıklamada ifadesine yer verilen kampanyaya öncülük eden okulun öğretmenlerinden Şerife Argun Günaydın, okulda öğrencilerin atıkları toplayabilmesi için Selçuklu Belediyesi'nin kendilerine katkı sağladığını belirtti.

Kampanyayla atık toplama çalışmalarına katılan öğrenciler de herkesi sıfır atık projesine destek olmaya davet etti.

Öğrencilerin, dönem boyunca sürdürdükleri atık toplama faaliyetlerinde plastik, cam, metal, kağıt ve karışık atık olmak üzere 441 bin 50 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdığı aktarıldı.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün yürüttüğü "Atık Kumbaram" projeyle ise 108 bin 1 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı, vatandaşın ekonomisine 94 bin 600 lira katkı sağlandığı kaydedildi.

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