Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı Konya'da başladı

KONYA (AA) - Konya'da, 20 ilin emniyet müdürlüklerinden trafik birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı başladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Polis Evi'ndeki "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, trafiğin günlük yaşantının vazgeçilmez parçası haline geldiğini söyledi.

Dünyada trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin, genel itibariyle halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini aktaran Yavuz, küresel ölçekte bakıldığında, trafik kazalarında her yıl ortalama 1 milyon 350 bin civarında insanın öldüğünü, 78 milyon civarında insanın da kalıcı olarak sakatlanıp uzuv kaybı yaşadığını aktardı.

Bir diğer çarpıcı durumun da 5-29 yaş aralığındaki nüfusun dünyadaki ölüm sebepleri arasında trafik kazalarının birinci sırada yer aldığını vurgulayan Yavuz, "Ülkemiz açısından baktığımız zaman 2021 yılı itibariyle trafik kazalarında 25-45 yaş aralığındaki can kayıplarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eğer tedbir alınmazsa 2030 yılına kadar bu rakamın 2.4 milyon civarında olacağı söyleniyor." diye konuştu.

- "Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını yüzde 46 azalttık"

Yavuz, dünyada bununla mücadele edilmesi noktasında bir karar alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu noktada, 2009'da ilk defa Moskova'da yapılan '1. Küresel Yol Güvenliği Toplantısı' programında, Birleşmiş Milletlerin ve Dünya Sağlık Örgütünün deklarasyonuna imza atmıştık. Genelgeye göre ülkeler stratejilerini oluşturacak, önlerindeki 2010 ile 2020 yılları arasında trafik kazasından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedefini gerçekleştireceklerdi. Ülke olarak 2020 sonunda ülkemizdeki altyapı, enerji, eğitim, sağlık, kara yollarındaki ulaşım ağlarının iyileştirilmesi, kazaya müdahale süreleri, şehir hastaneleri, kısaca kamunun ve tüm kesimlerin katkılarıyla 2020 sonunda artan nüfus, artan araç sayısı da dikkate alındığında, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını yüzde 46 azalttık. Bunu başaran iki ülkeden biri olduk."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da konuyla ilgili tüm kesimlerde bir hassasiyetin oluşmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Bilimsel olarak bütün verilerin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanların saptanmasının önemine değinen Özkan, "Bütün kurumların bu işin içinde olması, iletişimin iyi sağlanması ve nitelikli insan kaynaklarıyla bunun üstesinden gelineceğine inanıyorum. Dünyadaki bilimsel gelişmeler iyi takip edilerek, ülkemizdeki gerçeklerin de dikkate alınmasıyla trafik hizmetleri daha da iyi noktaya gelecektir." ifadesini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kentteki Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı yarın sona erecek.

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