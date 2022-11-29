Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda tespit ettikleri 1 ev ve 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada 4,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen M.B, E.K, S.T, M.G, M.Ş. ve F.S.K çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.