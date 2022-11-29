Akşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Selami A. yönetimindeki 42 AFT 631 plakalı tır, Konya - Afyonkarahisar kara yolu Yeşilköy Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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