Akşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla ilçe otogarını ziyaret etti.

Akkaya, Akşehir Şehirlerarası Otogar'ında otobüs şoförleriyle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Kadın şoför Funda Çepel ile de bir süre sohbet eden Akkaya,"Akşehir'deki otobüs firmamızda uzun yıllardır kadın kaptan şoför olarak görev yapan Funda hanımla karşılaştık. Kendilerine ait otobüslerinde 3 kaptandan biri olarak görev yaptığını öğrendik. Dört nesildir Funda Hanımın ailesi bu mesleği yapıyormuş." diye konuştu.

Çepel de iki yıldır şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaptığını belirterek, ailece bu işi yaptıklarını dile getirdi.

- Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, Şoförler Odasına ziyaret

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyarette bulundu.

Akkaya ziyarette, dünya şoförler günü dolayıyla ilçedeki şoförlerin gününü tebrik ettiğini kaydetti.

Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fikri Kurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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