Konya'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir oto galeride çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki oto galeride iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan L.B, Ö.B. F.K. ve S.S. araçlarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan F.K, L.B. ve Ö.B, ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere sevk edildi.

F.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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