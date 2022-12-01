Milli eskrimci çift, yeni başarılar için birbirlerine güç veriyor

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Katıldığı uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı kazanan milli eskrimci Beyza Halvacıay Bacak, eskrim milli hakemi olan eşi İbrahim Bacak ile yeni dereceler elde etmek istiyor.

Beyza, 10 yıl önce başladığı eskrimde Türkiye birinciliğinin yanı sıra 2017'de Gençler Epe Dünya Kupası'nda beşincilik, 2018'de 15. Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nda da takım ikinciliği elde etti.

Beyza, AA muhabirine, eskrim milli hakemi olan eşi İbrahim Bacak'ın her zaman kendisine destek olduğunu söyledi.

Her turnuva öncesi eşiyle antrenman yaptıklarını aktaran Beyza, "Eşimle eskrim sporu sayesinde tanıştık. Eşimle müsabakalara gelmemiz çok güzel oluyor. Yurt dışı müsabakalarında hem gittiğimiz ülkeyi birlikte görme hem de beraber yarışma fırsatımız oluyor. Bu süreçte bizim için çok güzel anılar birikiyor." diye konuştu.

Beyza Halvacıay, eşinin Eskişehir'e antrenör olarak atandığını, kendisinin çalışmalarına Konya'da devam ettiğini ancak bu durumun birbirlerine verdikleri desteği azaltmadığını dile getirdi.

Hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan 24 yaşındaki milli sporcu, "Her sporcu gibi benim de hedefim olimpiyatta başarı elde edebilmek. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Beyza, yarışmalara eşiyle antrenman yaparak hazırlandığını belirterek, "Güç olarak benden üstün ama başarı olarak baktığımızda ben daha başarılıyım." ifadesini kullandı.





- İbrahim Bacak: "Her şey Beyza'nın başarısı için"

İbrahim Bacak ise eşiyle 7 yıl önce tanıştıklarını, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını kaydetti.

Mutlu bir yuvaları olduğunu anlatan 27 yaşındaki İbrahim Bacak, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz. Beyza, benden başarılı bir sporcu fakat antrenmanda yendiğim zaman ben onur duyuyorum, onun biraz morali bozuluyor. Böyle tatlı telaşlar içindeyiz. Bazen kamp dönemlerinde ayrı kalıyoruz. Maçlara gidip geliyoruz. Kamp dönemleri oluyor. Ayrı kalmamız gerekiyor ama her şey Beyza'nın başarısı ve Türk milleti için. Beyza, milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor. Yurt içi ve dışında bütün müsabakalara beraber gitmeye çalışıyoruz. Beyza'nın bir olimpiyat hedefi var, başarılı olursa ben de çok mutlu olurum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.