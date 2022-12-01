Konya'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da 174 şişe gümrük kaçağı içkinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gelen bir tırda gümrük kaçağı içki olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, tırı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durdurdu.

Polis araçta yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirilmiş 174 şişe gümrük kaçağı içki buldu.

Kaçak içkilere el konurken, bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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