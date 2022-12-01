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KONYA (AA) - Seydişehir'de TOKİ konutlarının yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Saadetler Mahallesi ile T Tipi Cezaevi arasına yapılacak olan TOKİ konutlarının inşaatını inceledi.



Tutal, 250 bin metrekarelik alanda çalışmaların başladığını belirterek, "2. Etap TOKİ Konutları kapsamında ilk olarak 200 adet 2+1 konut, 40 adet 3+1 konut yapılacak. Çalışmaları 2 yıl içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Yapılacak konutlarımızın kuraları 5 Aralık Pazartesi Mevlana Kültür Merkezinde çekilecek." dedi.







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