"Ziyafet Sofrası" Akşehirli tiyatroseverlerle buluştu

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Tiyatro Külliyen ekibinin "Ziyafet Sofrası" isimli oyunu Akşehir'de sahnelendi.



Akşehir Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sergilenen oyun gündüz seansında öğrenciler için, Akşam seansında ise yetişkinler için sergilendi.

Ayşe Şahinboy'un uyarladığı, Osman Doğan'ın yönettiği oyunda, Üsküdar'da karınlarını doyurmak için bir dergaha yolu düşen iki sarhoşun manevi yolculuğu anlatıldı. Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal'in komik olaylara sahne olan yolculuğu izleyicileri kahkahaya boğdu.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, oyunculara teşekkür ederek tiyatro ekibine bir plaket takdim etti.



Akkaya, "Tiyatro Külliyen ekibi bizleri bir yandan güldürürken bir yandan da düşündürdü. Bizim inancımızı, namaz ibadetinin faziletleri konusundaki bilgilerimizi tazeledi. Oyunda gülüp geçtik ama çok güzel mesajlar verdiler." dedi.



Yoğun ilginin olduğu tiyatronun akşam seansına Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, ilçe protokol üyeleri ile çok sayıda Akşehirli tiyatrosever katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.