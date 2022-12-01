Kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu1 kişi yaralandı.



Murat K. idaresindeki plakası alınamayan kamyonet, Olof Palme Caddesi, Cumhuriyet Meydanında Recep K'nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle düşen Recep K. kamyonetin altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. Recep K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan ve ehliyetinin olmadığı iddia edilen sürücü Murat K. gözaltına alındı.

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