GÜNCELLEME - Konya'da 4 milyon doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 milyon doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir girişindeki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Aramalarda, 4 milyon doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Arif Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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