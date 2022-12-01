Muhsin Yazıcıoğlu anısına ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenlendi

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KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi ile Konya Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, Türkiye genelinde ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenlendi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, insan, kültür ve toplum konulu kısa film yarışmasının film gösterimi ve ödül töreninin 5 Aralık saat 14.00'te Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Alperen Ocakları Başkanı Musa Karaçor, tüm Konyalıları film gösterimi ve ödül törenine davet etti.

Karaçor, yarışmaya destek olan jüri üyelerinin yanı sıra SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç'a da teşekkür etti.

Düzenlenen yarışmada Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde 8 eserin ödüle layık bulunduğu kaydedildi.

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