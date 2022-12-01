Güneş enerjisi ile çalışan taşınabilir sulama sistemi çiftçilere teslim edildi

KONYA (AA) - Yalıhüyük'te iki çiftçiye Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında güneş enerjisi ile çalışan taşınabilir sulama sistemi verildi.
Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile yüzde 70-80 hibe başvurusunda bulunan 2 çiftçiye, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında güneş enerjisi ile çalışan taşınabilir sulama sistemi teslim edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, "İlçemizde Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında uygulanan bu proje ile tarımsal üretim yapan çiftçilerimizin sulama girdilerini azaltmak, teknolojik yenilikler ile üreticilerimizin buluşturulması ve doğal ekosistemin korunması hedeflenmektedir." dedi.