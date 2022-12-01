Konya'da refüje çıkan araçtaki 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Akşehir'de refüje çıkan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Burak U. (31) idaresindeki 03 DY 004 plakalı araç, Ortaköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıktı.



Kazada, araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan N.U. (9), H.U. (6) ve Neslihan K. (20) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.U. ve H.U. burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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