Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin davada 4 sanığa müebbet istemi

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KONYA (AA) - Konya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin yargılanan 8 sanıktan 4'ünün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Bardakcı, başka suçtan tutuklu Gökhan N. ve Şevket M, tutuksuz sanıklar Hüseyin, Alişan ve Yaşar B, Ahmet A, Rahmi Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ifadesi alınan sanık Muhammet Bardakcı, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, beraatını istedi. Sanık Hüseyin B. de olay sırasında kendisini korumak istediğini öne sürüp suçlamayı reddetti.

Maktul İsmail Kurul'un babası Muhammed Esad Kurul ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay günü aralarında husumet bulunan Muhammet Bardakçı, Yaşar B, Alişan B. ve Hüseyin B. ile diğer taraf Gökhan N, Ahmet A, maktul İsmail Kurul, Rahmi Ö. ve Şevket Mutlu arasında kavga çıktığını belirterek, kavgada Kurul'un kesici ve delici alet yaralanmasıyla yaşamını yitirdiğini, her iki tarafta da yaralananlar olduğunu aktardı.



Sanıklar Muhammet Bardakcı, Alişan B, Hüseyin B, Yaşar B'nin maktul İsmail Kurul'u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen mütalaada, söz konusu sanıkların, Ahmet A. ve Gökhan N'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 3'er yıla, Şevket M. ve Rahmi Ö'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 18'er yıla kadar hapsi talep edildi.



Mütalaada, sanıklar Gökhan N. ve Ahmet A'nın, Hüseyin B. ve Yaşar B'ye yönelik eylemleri nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 3'er yıla, Muhammet Bardakcı'ya yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenirken, sanıklar Rahmi Ö. ve Şevket M'nin, diğer sanıklar Hüseyin B. ve Yaşar B'ye yönelik "kasten yaralamaya azmettirme" suçundan 3'er yıla, Muhammet Bardakcı'ya yönelik "kasten yaralamaya azmettirme" suçundan da 6 yıl 9'ar aya kadar hapsi istendi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bardakcı'nın tutukluluk halinin devamına karara vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak 2021'de, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, yaralanan 4 kişiden İsmail Kurul (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 sanık hakkında dava açılmıştı.



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