Hüyük'te lise öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

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KONYA (AA) - Hüyük'te üniversite sınavına girecek lise öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı.

Hüyük Kaymakamlığı ve Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek seçimlerinde öğrencileri bilinçlendirmek için "Mesleğini tanıyayım, mesleğim olsun" projesi düzenlendi.



Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ile Hüyük Makbul-Durmuş İmam Hatip Lisesi'nde tanıtım semineri düzenlendi.



Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Köksal ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Astsubay Çavuş Nurcan Korkmaz tarafından jandarma mesleği tanıtıldı.



Jandarma Astsubay Korkmaz özellikle kız öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.



Jandarma personeli, sunumlarının ardından öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

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