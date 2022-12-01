Yunak'ta kış lastiği denetimi yapıldı

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KONYA (AA) - Yunak'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda 1 Aralık itibarıyla başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.



Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde kontrol noktasında denetim yapan ekipler, araçların lastiklerinin diş derinliğini ölçtü.



Ekipler, ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

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