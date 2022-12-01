Konya'da çalıntı eşyaları evinde saklayan bir kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da evinde çalıntı eşyaların yanı sıra silah ve uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde bir kişinin silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı, hırsızlık eşyalarını sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde, 1 adet otomatik silah ve şarjör, 9 adet otomatik av tüfeği, 5 adet silah parçası,1 adet çakarlı tepe lambası, 1 adet kurusıkı tabanca, 31 adet kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet dedektör, 1 adet kasatura, 40 gram esrar, 1 adet kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 7 adet çalıntı olduğu değerlendirilen oto teyibi ile 1 adet hacizli motosiklet ele geçirdi.

Olayla ilgi bir kişi gözaltına alındı.

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