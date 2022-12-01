Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığa 9 yıl 27 ay hapis cezası

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KONYA (AA) - Konya'da 25 yaşındaki kız arkadaşının silahla yaralanmasına ilişkin yargılanan ve "kendi kendini vurdu" savunmasını yapan sanığa 9 yıl 27 ay hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Bildik ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bildik, olay günü müşteki F.N.S'nin kendi kendini vurduğunu öne sürerek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Bildik, müşteki F.N.S'nin intihara meyilli olduğunu iddia ederek, "Müşteki, daha önce de intihar girişiminde bulunduğunda hastaneye ben yetiştirmiş ve kendisiyle ilgilenmiştim. Psikolojik rahatsızlıkları var ve bir anı diğer anını tutmaz. Ben suçsuz yere 15 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Abdurrahman Karabulut da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Müvekkilim kendisini vuran bir kadının hayatını kurtarmasına rağmen uzun süredir tutukludur. Tahliyesini ve beraatini talep ederiz." beyanında bulundu.

Müşteki avukatı, sanığın suçunun sabit olduğunu savunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Bildik'in müştekiye yönelik "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 9 yıl 27 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Olay 6 Ekim 2021'de meydana geldi. İhbar üzerine, Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki bir eve giden polis ekipleri, F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını görmüş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih Bildik ile E.Ü. gözaltına alınmış, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bildik, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde, "Kız arkadaşım kendi kendini vurdu." demişti.

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