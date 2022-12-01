Konya'da tamir için çıktığı ambarın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde tadilat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Hotamış Mahallesi'nde ambarın saclarını tamir etmek için çatıya çıkan İ.B.K. (19) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan İ.B.K. 112 Acil Sağlık ekibince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İ.B.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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