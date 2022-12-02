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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Üçler Ünal yönetimindeki 06 S 3212 plakalı otomobil, Kulu-Yeşiltepe Mahallesi 8. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçta bulunan Hamiyet Ünal, ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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