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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk hava nedeniyle yüz felci geçiren kadın akupunkturla iyileşti

AA

Soğuk hava nedeniyle yüz felci geçiren kadın akupunkturla iyileşti

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da soğuk hava nedeniyle yüz felci geçiren hasta, akupunktur tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Nimet Temel, dışarıya çıktıktan bir süre sonra soğuk havanın etkisiyle yüzündeki kasların çalışmamaya başladığını hissetti.

Yüzünün sağ tarafında oluşan felç nedeniyle göz ve dudak çevresindeki kasları çalışmayan 48 yaşındaki Temel, vücudunun çeşitli noktalarına uygulanan akupunktur tedavisiyle eski görünümüne kavuştu.

Medova Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, AA muhabirine, hastanın kendilerine başvurduğunda sağ yüz yarısında oluşan felç nedeniyle çok ciddi yüz asimetrisi olduğunu söyledi.

Temel'in, felce bağlı olarak, dudağının sol tarafa kaydığını, sağ göz kapağının kapanmadığını aktaran Karpuzoğlu, "Yüz felci, havaların soğumasıyla sık görülen bir hastalık. Tetkiklerin ardından hastamıza, kozmetik amaçlı da yapılan, beraberinde yüz felci ile yüzü ilgilendiren hastalıklarda kullanılan tedaviyi uyguladık. Bu tedavi 10 seans sürdü. Sonuçtan çok memnunuz." diye konuştu.

- Tedaviye erken başlama önemli

Karpuzoğlu, hastanın bu yöntemle iyileşmekle kalmayıp yüzdeki çizgilenmelerin ve kırışıklıkların da kaybolduğunu belirtti.

Tedavinin, özellikle yüz kaslarının kuvvetlendirilmesi ve yüz ağrılarının tedavilerinde kullanıldığına dikkati çeken Karpuzoğlu, şunları aktardı:

"Bu yöntem, klasik akupunktur yönteminden biraz daha farklı. Vücudundaki çeşitli noktalara, özel bir teknikle iğneleme yaptığımız hastamız, tedavinin ardından tamamen normale döndü. Hatta daha genç bir görünüme kavuştu. Yüzündeki nem oranı arttı, ince kırışıklıkları yok oldu."

Yüz felcinde erken tedaviye başlamanın önemli olduğuna değinen Karpuzoğlu, "İyileşmenin olmayacağı belli bir aşamadan sonra uygulanacak akupunktur tedavisinin hiçbir anlamı yok. Nimet hanım, tedavisi tamamlandıktan sonra beni ziyarete geldi. İlk başta siması tanıdık geldi ancak kim olduğunu birkaç dakika sonra hatırladım. Normale tamamen dönmüş, daha dinç, daha genç ve daha güzel bir hale kavuşmuş." ifadelerini kullandı.

- "Yüzüm felçli kalacak diye çok üzülmüştüm"

İki çocuk annesi Nimet Temel de hastaneye geldiğinde yüzünün yarısının felçli olduğunu anlattı.

Özellikle göz kapağının kapanmaması nedeniyle sürekli göz yaşarması ve gözünde batma hissettiğini dile getiren Temel, şöyle konuştu:

"Çevremde yüz felci geçirip tedavi olmamış ve o şekilde kalan tanıdıklarım var. İlk başta ben de yüzüm felçli kalacak diye düşünmüştüm. Doktorumla yaptığım istişarenin ardından akupunktur tedavisi almaya karar verdim. Tedavinin ardından yüzüm eski haline döndü. Enerjim daha yüksek. Şu anda çok iyiyim ve normal hayatıma devam ediyorum."

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