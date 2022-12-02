Konya'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

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KONYA (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Konya'da yapılacak 2891 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine, ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutların kura çekimine başlandı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

İsmi açıklananlardan 52 yaşındaki Mustafa Aydın, çok mutlu olduklarını belirterek, "Son anda ev sahibi olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah nasip etti." dedi.

Kızı Nesibe Aydın da babasının ismini duyunca inanamadıklarını, çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Kura çekimi, yarın Mevlana Kültür Merkezi'nde devam edecek.

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