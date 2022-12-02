Konya'da ev ve otomobillerden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da ev ve otomobillerden eşya çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı adreslerden gelen hırsızlık ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık yapılan adreslerdeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Yusuf G. ile Yunus G. olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin, kapısı kilitlenmeyen otomobiller ile birçok bağ evinin müştemilatından çaldıkları çeşitli eşyaları M.D'ye sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan M.D'nin minibüsünde yapılan aramada, matkap, elektrikli testere, elektrikli süpürge, hilti gibi 139 eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden çalıntı eşyaları satın alan M.D. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, Yusuf G. ile Yunus G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin, bir sokakta park halindeki otomobilin kapısını açarak içindeki eşyaları çalması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan, çalıntı eşyaların Feridiye Polis Merkezi'ne müracaat eden vatandaşlara teslim edildiği bildirildi.

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