Konya'da meslek yüksekokulu öğrencisi hayvansal atıklardan biyogaz üretti

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KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu (MYO) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü öğrencilerinden Zehra Tuş, hayvansal atıklardan biyogaz elde etti.

Tuş, hazırladığı simülasyon projesinin sunumunda alternatif enerji kaynaklarından yararlanmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Tuş, "Öğretmenlerimden derslerimizde biyokütle enerjisini duydum. Sema hocamızın teşvikleriyle bu sistemi kurdum. Deney aşamasında 10 düzenek kurarak, hayvan ve bitki atıklarından metan gazı elde etmeyi başardım." ifadesini kullandı.

Proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Sema Yılmaz ise biyogaz ve gerçekleştirilen simülasyon projesi hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, simülasyon olarak gerçekleştirilen sistemle üretilen metan gazının, biyogaz santrallerinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülebileceğini aktardı.

Okulun Müdürü Öğretim Görevlisi Emin Emre Öztürk de öğrencilerin yaptıkları projelerde her zaman destekçileri olacaklarını kaydetti.

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