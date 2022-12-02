Seydişehir'de "giysi atık kumbarası" uygulaması başladı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi, ilçede "giysi atık kumbarası" uygulaması başlattı.

Belediye ekipleri, sıfır atık projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarına giysi atık kumbaraları yerleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, 2017'den beri ilçede sıfır atık projelerinin devam ettiğini belirtti.

Kentin farklı noktalarına 55 giysi atık kumbarası yerleştirildiğini aktaran Tutal, "Tekstil, ayakkabı ve elbise gibi çalışmalara bugün itibariyle başladık. Çöpe gidecek hiçbir geri dönüşüm malzemesini bırakmamayı hedefliyoruz. Sıfır atık noktasında sıfırı yakalamak için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Kullanılacak durumda olan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken kullanılmayacak durumda olanlar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.