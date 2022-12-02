Karatay Belediyesi'nden Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yeni hizmet binası

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet binası faaliyete geçti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gayretleriyle çok güzel işlere imza atıldığını belirtti.

Çalışanlar için yeni hizmet binalarının yapılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini aktaran Kılca, "Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan yeni hizmet binamız personelimizin daha güzel hizmet etmesine de vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Kılca, ilçenin belediye yatırımları ve projeleri sayesinde her geçen gün daha da güzelleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu yolda ve elde edilen başarıda en büyük pay da mesai arkadaşlarımızındır. Bu vesileyle tüm işçi, memur, mühendis, müdür ve belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Uzun yıllar ilçemize hizmet vermesi temennisiyle yeni hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum."

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