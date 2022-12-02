Konya'da kamyonda 3 milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 3 milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramalarda, 3 milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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