Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

KONYA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılca, "Engelsiz Bir Karatay"a katkı sunmak amacıyla çalıştıklarını vurguladı.



Engelin bedenden önce yürekte başladığını aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Bugün her birimizin beden ve ruhsal sağlığı yerinde olabilir ama yarına dair hiçbirimizin garantisi yok. Biz de belediye olarak, engelli hemşehrilerimizin sosyal hayata çok daha fazla dahil olmaları için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu bakımdan engelsiz hayatı önceleyen her türlü hizmet, proje, programın destekçisi ve uygulayıcısıyız. Zihinsel veya bedensel farklılıkların yaşama engel oluşturmadığı bilincinin daha da sağlamlaşmasını temenni ediyorum. Dünyadaki tüm engellileri ve onların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olan sabır, şefkat, merhamet abidesi kıymetli ailelerini sevgiyle selamlıyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza uzun ve mutlu bir yaşam diliyorum."





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