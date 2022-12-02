Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karaman'daki Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışında konuştu:

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KARAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüzde yeni hedefler ve Türkiye yüzyılı var. Bu potansiyeli geliştirecek olan da bu ülkenin umudu gençleridir. Buna her daim inandık ve güvendik. Bakanlık olarak da onlarla beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışı yapılacak yatırımlar için geldiği Karaman'da ilk olarak AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ardından Karaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılış törenine katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu güzel eserin tüm imkanlarıyla başta gençler olmak üzere tüm Karamanlılara hayırlı olmasını diledi.

Bu tesisin, dolu dolu hizmet vereceğini ifade eden Kasapoğlu, "Diyoruz ya hizmet siyaseti, genç odaklı siyaset, işte Türkiye'nin en güzel hizmetlerinden biri. Türkiye'nin her bir yanında binlerce çalışmamız var. Milletimiz için üretmek ve eser ortaya koymaktan daha önemli bir işimiz yok. Birileri spekülasyonlarla, yalanla uğraşadursun. Bizler milletimizden aldığımız güçle, inandığımız yolda birlikte koşmaya, daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da tarihi bir süreci yaşadıklarını belirtti.

Açılışın ardından gençlerle buluşacaklarını ve yükselen yeni statta incelemelerde bulunacaklarını aktaran Kasapoğlu, "Bu salonun içerisinde judo, cimnastik, tekvando, güreş, wushu, kungfu ve boks antrenman salonları var. Eskrim için özel salonlar var. Bahçesinde, müsabakaların yapılacağı bir kay kay pisti var. Vatandaşların ve gençlerimizin, günün her saatinde sportif anlamda faaliyet gösterecekleri, sosyal anlamda etkinlik gerçekleştirecekleri güçlü bir altyapı var." ifadesini kullandı.





- "Biz bu ülkeyi büyütmenin ve geliştirmenin mücadelesini veriyoruz"





Türkiye'deki gençlik merkezleri sayısına da değinen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde belki 10 tane gençlik merkezi yoktu. Şimdi 500 gençlik merkezi var. Karaman'da 4 Gençlik Ofisi var. Karaman'ın gençlik merkezi olmayan bir ilçesi kalamayacak. Karaman son 20 yılda olağanüstü bir dönüşüm gerçekleştirdi. Biz bu ülkeyi büyütmenin ve geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Karaman'da 20 yıl önce 481 olan sporcu sayısı, bugün 48 bin. Neredeyse yüz kat artmış. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı Karamanlı hemşehrilerimizin başarısıdır. Karaman'da yetişen gençler, son 3 yılda 17 farklı branşta 207 ulusal ve uluslararası derece elde etti. Toplam 60 sporcumuz şanlı bayrağımızı göndere çektirmek için dünyada mücadele veriyor. Bu rakamlar kolay değil. Bunlar inanmışlığın ve adanmışlığın sonucudur."

Kasapoğlu, Türkiye'nin artık terör meselesini çözdüğünü, yeni ufuklara yol alan bir süreçte yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin bahtının açık, ufkunun geniş ve hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde yeni hedefler ve Türkiye yüzyılı var. Bu potansiyeli geliştirecek olan da bu ülkenin umudu gençleridir. Buna her daim inandık ve güvendik. Bakanlık olarak da onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin tüm gençlerinin ihtiyaçlarını gidermek ve hayallerini desteklemek önemli bir sorumluluk. Karaman'da bir yanda yükselen yeni projelerimiz ve eserlerimiz var. Yeni projelerimizin müjdesini de ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Bu tesisleri dolu dolu kullanın. Sporla, sanatla, kültürle, teknolojiyle, edebiyatla ilgilenin. Biz de bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanları sizlerin emrine amade kılmaya devam edeceğiz. 20 yıl önceki hayallerin teker teker gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. O zamanlar bırakın bu devasa eserleri ortaya koymayı, Türkiye'nin temel meselelerine dahi çözüm üretemeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyaydık."

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Recep Şeker, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardından Kazımkarabekir Mahalle Genç Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Kasapoğlu, Yeni Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, incelemelerin ardından kentteki sporcu ve gençlerle buluşacak.

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