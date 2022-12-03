Konya'da kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 AHS 662 plakalı kamyonet, Beyşehir-Akseki kara yolunun 8'inci kilometresinde kenardaki tarlaya devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet yakınında yerde yatan Dursun Özbaşı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Durmuş G. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.



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